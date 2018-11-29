«Крохи с барского плеча». Экономист о росте пенсий в России

В эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал незначительным рост пенсионных выплат, который ожидает россиян в будущем году.

Пенсии в России будут увеличиваться, и это уже решенный вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовёт». Ранее глава государства также подчеркивал, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.



В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин выразил мнение, что речь идет о незначительном росте выплат, который существенно не улучшит положение россиян пенсионного возраста (слушайте аудио).

«Нам пообещали, что в следующем году пенсия вырастет на тысячу рублей. Правда, в связи с индексацией этот рост и так должен был составить больше 570 рублей. Так что это увеличение пенсий, что называется с барского плеча, не очень значимо», - считает экономист.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что повышение пенсий прописано в законе, на который и основывался Путин во время выступления.

Напомним, президент РФ в начале октября подписал закон, который предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года.