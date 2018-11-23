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Вертолет с туристами пропал в Доминикане

23 Ноября 2018 в 12:16
Вертолет с туристами пропал в Доминикане

Вертолёт, на борту которого находились пятеро туристов, пропал в Доминиканской республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание Listin Diario. Источник отмечает, что экипаж перестал выходить на связь после того, как вылетел из города Рио-Сан-Хуан.

Туристы из каких стран находись на борту – не известно. В настоящий момент – для поиска вертолёта – в стране действует поисково-спасательный план «Пеликан», подчёркивает RT.

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, число российских путешественников растет - как внутри России, так и за рубеж.

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