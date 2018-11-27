Верховная Рада ввела военное положение в некоторых регионах страны

Верховная Рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей страны. Это решение поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает «Синьхуа».

Перед голосованием Порошенко объявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях, а также «во внутренних водах Азово-керченской акватории».

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат предложение президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории страны.

Верховная Рада — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов и единственный законодательный орган власти государства.

