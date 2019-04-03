Верховная Рада предложила сделать предвыборные дебаты обязательными

Депутаты Верховной рады Ирина Геращенко и Мария Ионова внесли законопроект, который предусматривает обязательное проведение дебатов перед вторым туром президентских выборов, пишет RT.

Геращенко на своей странице в социальной сети уточнила, что документ был подан уже во второй раз. Она уточнила, что ранее аналогичный законопроект был предложен для того, чтобы заставить участвовать в дебатах бывшего президента Украины Виктора Януковича. Теперь, сообщила Геращенко, аналогичная ситуация происходит с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским, который заявил, что сейчас «не время для дебатов».

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сообщил в беседе НСН, что шансы шоумена Владимира Зеленского стать президентом — 70 против 30%. Он уточнил, что начинающему политику, коим является шоумен, следует быть осторожным в своих высказываниях, чтобы по неосторожности не стать жертвой чёрного пиара своего противника.