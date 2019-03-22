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Венгрия будет получать российский газ в обход Украины

22 Марта 2019 в 08:06
Венгрия будет получать российский газ в обход Украины
ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия в 2020 году будет поставлять газ Венгрии в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз. Как пишет ТАСС, министр иностранных дел и торговли страны Питер Шиярто обсуждал этот вопрос с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Венгрия сможет закупать часть топлива через Австрию, подчёркивает Ura.ru.

Напомним, договор между Россией и Украиной по транзиту газа в страны Европы истекает в конце года. Новое соглашение пока под вопросом. Москва готовится запустить «Северный поток-2» и «Турецкий поток», чтобы поставлять топливо в ЕС напрямую, отмечают «Известия».

Межу тем, накануне «Нафтогаз» заявил, что «Газпром» начал рассылать странам, граничащим с Украиной, уведомление о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал действия российской корпорации логичными в нынешних реалиях.

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