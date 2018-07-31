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Венедиктов: Орхан точно погиб

31 Июля 2018 в 19:28
Венедиктов: Орхан точно погиб

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил информацию о гибели российского журналиста Орхана Джемаля в Центральной Африканской республике.

«Орхан точно погиб», - сказал Венедиктов «Интерфаксу». По его словам, Орхан вместе с Александром Расторгуевым снимал документальный фильм о частных военных компаниях, работающих в ЦАР. Некоторое время назад Венедиктов обсуждал с погибшим возможность выдачи аккредитации для съемок.

Ранее в Союзе журналистов России прокомментировали смерть журналистов в ЦАР. Тимур Шафир в эфире НСН рассказал о мерах, предпринимаемым Союзом журналистов России для получения подробностей произошедшего.


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