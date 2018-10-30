Венеция ушла под воду

Исторический центр Венеции на три четверти ушел под воду. В городе возведены наплавные тротуары и временные мосты. Сотрудники музеев спасают ценные экспонаты, а туристы скупают резиновые сапоги, сообщает РЕН ТВ.

Сильные дожди обрушились на весь Аппенинский полуостров. Число жертв наводнения в Италии уже достигло семи человек. В Риме затоплено метро, прервано железнодорожное сообщение. Не работают школы и детские сады. На севере Италии объявлен красный уровень опасности, по прогнозам синоптиков, в среду дожди придут и на юг страны.

На прошлой неделе сильные дожди обрушились на Краснодарский край. Затоплены оказались Сочи, Адлер, Туапсе, Дагомыс. Из-за затопления железнодорожных путей были задержаны 18 пассажирских составов. НСН сделала подборку фотографий из соцсетей с мест разгула стихии.