Наводнение в Краснодарском крае глазами пользователей соцсетей

ФОТО: Группа «Жигулёвск | Новости» «ВКонтакте»

НСН собрала фотографии с места наводнения в Краснодарском крае.

Фото: ФОТО: «ВКонтакте»/Екатерина Горбачева 1 / 10 «Река Сочи вышла из берегов. Рухнул единственный мост через реку Макопсе, который соединяет Сочи и Туапсе, из-за этого в Туапсе сейчас нельзя попасть ни на поезде, ни на машине. В городе перебои с питьевой водой». Фото: ФОТО: Сообщество «ВКонтакте» «КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ» 2 / 10 Сотрудники ГИБДД работают на месте последствий сильных осадков в Краснодарском крае Фото: ФОТО: Группа «Жигулёвск | Новости» «ВКонтакте» 3 / 10 Даже грузовые автомобили оказались бессильны сопротивляться натиску стихии. Фото: ФОТО: Группа «Жигулёвск | Новости» «ВКонтакте» 4 / 10 «Из-за сильных дождей вышла из берегов река». Фото: ФОТО: Группа «Жигулёвск | Новости» «ВКонтакте» 5 / 10 «Потоп разрушил мосты и железнодорожные линии, сильно повреждена инфраструктура». Фото: ФОТО: krasnodarnews/Instagram 6 / 10 «Минтранс РФ предлагает вывезти пассажиров поездов, застрявших из-за наводнения, самолетами, в связи с чем планируется увеличить количество рейсов авиакомпаний в регион». Фото: ФОТО: YouTube 7 / 10 «В районе Сочи подтоплены тысячи домов, перекрыты дороги, идет эвакуация населения». Фото: ФОТО: sochi_online_2.0/ Instagram 8 / 10 «Адлер, один из дворов в мркн. Чайсовхоз сегодня утром. Бедные автовладельцы». Фото: ФОТО: @oskiranov / Instagram 9 / 10 «После дождя, в море устремляется огромный грязевой поток. Фото сделано менее часа назад с борта самолета ✈». Фото: ФОТО: @Zasslavskaja/ Twitter 10 / 10 Сильнейшее наводнение буквально разрушило часть автомобильной трассы.

«В Краснодарском крае все очень плохо: затоплены Сочи, Адлер, Туапсе, Дагомыс…» — пишут пользователи соцсетей, ставшие невольными свидетелями мощного наводнения на юге России. НСН собрала фотографии, на которой запечатлена катастрофа, которая уже унесла жизни двух человек. Кроме того, трое человек пострадали, один пропал без вести.

В результате наводнения подтоплено 18 населенных пунктов, затоплены железнодорожные пути, из-за чего были задержаны 18 пассажирских составов.