Великобритания приняла проект соглашения по выходу из ЕС

Кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по выходу страны из Европейского союза. Об этом рассказала журналистам премьер-министр Тереза Мэй по итогам совещания. Она подчеркнула, что это «решительный шаг», который позволит стране двигаться вперёд. Он принят, по словам Мэй, с учетом национальных интересов страны, пишут «Известия».

Согласно документу по Brexit, Британия и ЕС сохранят друг за другом взаимный доступ к рынкам, а также безвизовый режим, передает RT. Документ также предусматривает совместное решение о принятии санкционных мер в ом случае, если внешнеполитические интересы совпадают. Предусмотрен также механизм, который позволит избежать появления «жёсткой» границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Австрией могли не понравиться Великобритании, поэтому британский след в австрийском шпионском скандале неудивителен.