Великобритания попросила отсрочить Brexit до 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести дату Brexit на 30 июня этого года. Об этом сообщается в письме, которое адресовано Брюсселю, сообщает RT.

Мэй уточнила, что после 30 июня дополнительных просьб о переносе выхода Великобритании из Евросоюза поступать не будет.

Ранее сообщалось, что Brexit был назначен на 29 марта, однако парламент на прошлой неделе принял резолюцию о его переносе.

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН рассказала, что жесткий Brexit создаст для Великобритании много новых угроз.





