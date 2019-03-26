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Вдова Караченцова попала в больницу

26 Марта 2019 в 13:02
Вдова Караченцова попала в больницу

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина попала в одну из столичных больниц. Актриса упала на даче и сломала левую руку в нескольких местах. Как сообщает РИА ФАН, перелом оказался сложным, поэтому пришлось делать операцию, чтобы собрать кости.

Как рассказала сама артистка, домой её отпустят, видимо, уже в среду, 27 марта, однако гипс не снимут как минимум месяц. Причём. Сразу после выписки Поргина включится в активную деятельность.

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Она должна обсудить с двумя скульпторами эскиз памятника Николаю Караченцову. Поргина также формирует сейчас архив Народного артиста России, кроме того, одно из издательства предложило ей написать воспоминания.

Как признаётся Людмила Андреевна, пока рука очень сильно болит и актриса не может ещё собраться с мыслями.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года – накануне своего 74-летия. У него было онкологическое заболевание, он также не смог оправиться после автомобильное аварии, в которую попал в ночь на 28 февраля 2005 года, когда ехал проститься с умирающей тёщей.

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