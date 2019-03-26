Вдова Караченцова попала в больницу

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина попала в одну из столичных больниц. Актриса упала на даче и сломала левую руку в нескольких местах. Как сообщает РИА ФАН, перелом оказался сложным, поэтому пришлось делать операцию, чтобы собрать кости.
Как рассказала сама артистка, домой её отпустят, видимо, уже в среду, 27 марта, однако гипс не снимут как минимум месяц. Причём. Сразу после выписки Поргина включится в активную деятельность.
Как признаётся Людмила Андреевна, пока рука очень сильно болит и актриса не может ещё собраться с мыслями.
Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года – накануне своего 74-летия. У него было онкологическое заболевание, он также не смог оправиться после автомобильное аварии, в которую попал в ночь на 28 февраля 2005 года, когда ехал проститься с умирающей тёщей.