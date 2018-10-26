Сыроежкин: Караченцов планировал сыграть в новом «Электронике»

ФОТО: Николай Караченцов/кадр из фильма «Приключения Электроника»

В эфире НСН Юрий Торсуев рассказал об отношениях с легендарным актером и принес соболезнования его родным.

Скончался Народный артист РСФСР Николай Караченцов. Об этом в эфире НСН рассказала его жена Людмила Поргина.

«Это так, в 9 часов он скончался в больнице № 62, где мы живем уже целый месяц. Мы боремся с раковой опухолью, онкологической, но она победила его», - сообщила Людмила Поргина.

О дате похорон и месте семья Николая Караченцова пока ничего не сообщила.

27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года.

Киноактёр Владимир Торсуев, сыгравший в фильме «Приключения Электроника» Сыроежкинав эфире НСН вспомнил о совместной работе с Николаем Караченцовым. По его словам, после выхода фильма им не удавалось видеться часто, однако они поддерживали близкие отношения.

«Замечательный человек, великий актёр. Все его уважали и любили. Он был в первую очередь очень порядочным человеком. Абсолютно без какой-либо звездности. Хотя он действительно был звездой. Самое главное, что он после той страшной аварии [Караченцов попал в серьёзное ДТП в 2005 году — прим. НСН] еще долго жил. Надо сказать, что он очень любил жизнь. Я приношу соболезнования все родственникам. Людмиле большой и низкий поклон. Она молодец. На много ему продлила жизнь», — посочувствовал Торсуев.

По его словам, у него остались только самые лучшие воспоминания от совместного творчества, несмотря на то, что после съемок «Приключения Электроника» не удавалось часто встречаться с Николаем Караченцовым. Торсуев рассказал, что, несмотря на болезнь, актер жил творчеством.

«К сожалению, после фильма у нас не было возможности много общаться, потому что он действительно был очень занят на съёмках и в театральных постановках. После аварии мы неоднократно встречались. В больницу к нему приезжали, и дома у него были неоднократно. Константин Леонидович Бромберг, который снимал в своё время «Приключения Электроника», планировал продолжение. Специально для Караченцова была написана роль. Даже не смотря на то, что он был уже болен, в тяжелом состоянии. Я помню, когда мы приехали к нему в больницу в первый раз, он спросил, где сценарий и когда будем снимать. Это был человек с неугасаемым оптимизмом и жизнелюбием. Это очень грустно. Мы обязательно проводим его в последний путь», — рассказал Торсуев.

Напомним, в 2005 году Николай Караченцов попал в серьезное ДТП, находясь за рулем своего автомобиля. Он провел около 20 дней в коме, после чего перенес несколько операций и курсов реабилитации. На сцену актер после той аварии не вернулся.