Вдова Караченцова пила на поминках шампанское

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина запретила гостям на поминках по знаменитому актеру грустить и оплакивать его. Она пояснила, что об этом ее ранее попросил сам Караченцов, сообщают «Дни.ру».

Поргина призналась, что однажды супруг попросил ее выпить за него бокал, когда он умрет.

«Я выполняю его наказ. За то, что Коля был с нами и дарил свою любовь, нам всем выпить пора. Ура-ура-ура!», — заявила Поргина.

Вдова артиста в поминальный вечер пила шампанское, отмечает Ura.ru.

В понедельник в родном театре Николая Караченцова Ленкоме прошла церемония прощания с артистом, умершим 26 октября за день до своего 74-летия.

Ранее супруга артиста Людмила Поргина в эфире НСН рассказала, что они до последнего момента пытались бороться с раковой опухолью.