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ВЦИОМ: Жители Курил не поддержали возможную передачу островов Японии

19 Февраля 2019 в 13:20
ВЦИОМ: Жители Курил не поддержали возможную передачу островов Японии

Большинство жителей южных Курил настаивают на том, что острова должны оставаться территорией России. Как отмечает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, в ходе опроса выяснилось, что такой точки зрения придерживается 96% респондентов.

Как отмечает RT, специалисты ВЦИОМ проводили опрос с 11 по 17 февраля среди постоянно проживающих на островах: в его ходе были опрошены более семи с половиной тысяч человек. Специалисты посетили большинство населённых пунктов, в том числе маленькие посёлки.

Если российское руководство может обратить внимание на такие данные соцопроса, то японскую сторону, как результаты опроса, так и сами жители Курил не особо волнуют. Об этом в беседе с НСН заявил старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

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