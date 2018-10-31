ВЦИОМ рассказал о любимых у россиян праздниках

ВЦИОМ выяснил, какие праздники больше всего любят отмечать россияне. Поведенный социологами опрос выявил, что практически все жители России отмечают Новый год и День Победы. Эти праздники - самые массовые в стране. Новый год празднуют 96% опрошенных, День Победы – 95%, передаетUra.ru.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов признались, что любят 8 Марта (88%), День защитника Отечества (84%), Пасху, Рождество, 1 Мая и День России.

Самым непопулярным у населения страны праздником оказался День космонавтики - его отмечают лишь 26% респондентов, пишет «Свободная пресса».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что профессию врача россияне считают самой престижной профессией. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал, что причин этому несколько.