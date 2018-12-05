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ВЦИОМ: Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины

5 Декабря 2018 в 19:40
ВЦИОМ: Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины

Подавляющее большинство россиян, а именно 93%, считают действия пограничников, остановивших украинские суда в районе Керченского пролива, правильными. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что спланированной провокацией действия Киева называют 79% участников опроса.

Напомним, 25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах России оказались три корабля ВМС Украины, которые не реагировали на приказы и продолжали опасное маневрирование. Вскоре суда и моряки были задержаны. Сразу после инцидента Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в целях безопасности, подчёркивает КИА.

Между тем, применение Россией военной силы против трёх кораблей ВМС Украины, пытавшихся пройти через Керченский пролив, было неоправданно с политической точки зрения. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин. По его словам, встреча президентов России и США на саммите G20 была гораздо важнее формального сохранения неприкосновенности водной границы.

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