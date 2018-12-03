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ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею проекта «Великие имена России»

3 Декабря 2018 в 12:37
ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею проекта «Великие имена России»

Более половины жителей России поддерживают инициативу о присвоении имен выдающихся соотечественников российским аэропортам. Высказать свои симпатии, как напоминает ТАСС, можно было в рамках проекта «Великие имена России». В свою очередь ВЦИОМ отмечает, что об этой инициативе известно 75% респондентам.

Социологи подчёркивают, что доля наших соотечественников, одобряющих предложение присвоить авиагаваням имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47% до 54%.

Исследование показывает, что среди тех, кто хотел бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося россиянина, 54% отдает предпочтение земляку, известному в своем регионе. Ещё 38% респондентов придерживаются мнения о том, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка – его можно назвать в честь известного на всю страну человека.

Добавим, по данным ВЦИОМ, как и месяц назад, называть аэропорты россияне чаще предпочитают именами выдающихся военных и ученых. Чуть меньше наших соотечественников придерживаются мнения о том. что они должны быть названы в честь деятелей культуры и искусств.

Голосование по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны завершилось в полночь первого декабря. Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1», отмечает Газета.ру. Число проголосовавших за те или иные имена для российских авиагаваней превысило 5 млн человек.

Как напоминает НСН, ранее сын Владимира Высоцкого актер и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий поддержал идею назвать аэропорт Магадана именем отца.

 

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