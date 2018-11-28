Сын Владимира Высоцкого актер и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий поддержал идею назвать аэропорт Магадана именем отца. В среду Никита Высоцкий прибыл в столицу Колымы и рассказал журналистам, что знаменитый советский бард пел про Магадан.

«На какой-то другой город я, возможно, так бы не отреагировал, а Магадан — это правильно. Мне кажется, что этот город, про который пел мой отец, он нужен ему. Здесь жить трудно, но здесь — настоящая жизнь», - сказал он.

Никита Высоцкий также принял участие в голосовании в конкурсе «Великие имена России» прямо в аэропорту, сообщает РИА Новости. На официальном сайте конкурса великиеимена.рф за Владимира Высоцкого проголосовали 13139 человек из 24872, что составляет 52%.

Голосование продлится до 30 ноября. Итоги конкурса будут подведены 5 декабря. В результате 49 российских аэропортов получат имена выдающихся российских деятелей.

Ранее лидер группы «СерьГа» в эфире НСН поддержал идею о присвоении самолету «Аэрофлота» имени Егора Летова.

