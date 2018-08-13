Вайкуле: Скандал с Крымом – раздутая ситуация

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала скандал, который разгорелся в СМИ после её заявлений о Крыме. Как отмечает телеканал «360», она назвала эту шумиху «раздутой ситуацией», а также завила о том, что не собирается оправдываться.

Напомним, ранее стало известно, что перед концертом в Одессе артистка, отвечая на вопрос журналистов, отметила, что «европейцам в Крым ездить запрещено» и она не отправится с концертами на полуостров «ни за какой гонорар». Алексей Яковлев, директор Лаймы Вайкуле, позже подчеркнул, что слова певицы каждый может воспринять «в меру своей испорченности», подчёркивает Газета.ру.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что артистам, которые не хотят выступать в Крыму, вообще не следует выступать на территории России.