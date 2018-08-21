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Вашингтон заблокировал российские активы на сотни миллионов долларов

21 Августа 2018 в 17:50
Вашингтон заблокировал российские активы на сотни миллионов долларов

США заблокировали российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом заявила замглавы Минфина США Сигал Манделькер. Кроме того сегодня стало известно, что в список киберсанкций Вашингтона попали два россиянина и одна компания.

В санкционном списке значатся Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения из-за их связи с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносерви». Также санкции были введены в отношении петербургской компании Vela-Marine LTD.

Ранее сообщалось, что США из-за КНДР ввели санкции в отношении двух российских компаний и шести судов, ходящих под флагом России.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поприветствовал заявление президента США, который заявил о готовности снять санкции при условии сотрудничества России по ситуации на Украине и в Сирии, передает Ura.ru. Песков при этом отметил, что Кремль хотел бы увидеть более конкретные шаги в этом направлении. 



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