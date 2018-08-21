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США объявили санкции двум российским компаниям и шести судам

21 Августа 2018 в 17:33
США объявили санкции двум российским компаниям и шести судам

США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть морских судов. В нем оказались компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга. В списке также суда, которые ходят под российским флагом: «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Ранее США обвинили Москву в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР в части предписаний по использованию рабочей силы из Северной Кореи. Из-за этого США уже ввели меры в отношении банка «Агросоюз».

Между тем российский посол в КНДР Александр Мацегора заявлял, что все рабочие с гражданском КНДР будут высланы из России к концу 2019 года.

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