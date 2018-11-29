Вашадзе не признал поражение на выборах президента Грузии

Проигравший президентские выборы в Грузии Григол Вашадзе отказывается признать результаты голосования. Об этом ставленник экс-президента Михаила Саакашвили заявил на встрече со сторонниками оппозиционной коалиции «Сила в единстве», которую он создал, передает ТАСС.

Прошедшие выборы Вашадзе назвал «криминальным фарсом» и заявил, что оппозиция намерена провести в воскресенье, 2 декабря митинг в Тбилиси. Оппозиционер также потребовал проведения внеочередных парламентских выборов.

По данным Центризбиркома Грузии во втором туре выборов, прошедшем накануне, победила экс-глава МИДа Саломе Зурабишвили – она набрала около 60% голосов, Вашадзе поддержали 40% избирателей. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ заявил, что выявленные нарушения не повлияли на результат голосования.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН заявил, что граждане Грузии голосовали скорее не за Зурабишвили, а - против возвращения Саакашвили.

