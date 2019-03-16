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В «Зарядье» открылся выставочный проект «На берегах цветущих Крыма»

16 Марта 2019 в 13:34
В «Зарядье» открылся выставочный проект «На берегах цветущих Крыма»

В Медиацентре парка «Зарядье» открылся выставочный проект «На берегах цветущих Крыма». Экспозиция была подготовлена государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и приурочен к пятилетней годовщине воссоединения полуострова с Россией.

На выставке представлены живописные и графические произведения, фотографии, костюмы, предметы быта. Они были собраны из нескольких музеев, которые представляют разные аспекты культуры Крыма. В экспозицию вошли произведения из собрания РОСИЗО, Государственного литературного музея, Музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Российского государственного архива литературы и искусства, РОСФОТО.

Специально для проекта был создан интерактивный гид по выставке, с помощью которого можно будет узнать малоизвестные факты и интересные обстоятельства создания картин и снимков. Выставка будет работать до 21 апреля.

Ранее НСН рассказало о программе фестиваля «Крымская весна», который проходит в Москве с 16 по 18 марта и посвящен пятилетию присоединения полуострова к России.

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