Суббота
16 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

В Москве проходит фестиваль «Крымская весна»

16 Марта 2019 в 12:19
В Москве проходит фестиваль «Крымская весна»

В Москве начался фестиваль «Крымская весна». Мероприятие посвящено пятилетию присоединения полуострова к России. С инициативой провести мероприятие выступила Общественная палата РФ, а организатором стало правительство Москвы.

«Крымская весна» проходит в эти выходные – с 16 по 18 марта. Гуляния будут проходить на тринадцати площадках Москвы, в том числе, часть культурных мероприятий подготовил Парк Зарядье.

Сегодня жители и гости столицы смогут посетить выставку пейзажей и акварельных этюдов Айвазовского, Гусаченко, Чекмазова, Сорокина и Русанова. Экспозиция будет представлена в холле медиацентра. В этот же день в Зарядье пройдет видео-презентация обновленного «Артека», а в Гастрономическом центре пройдет уикенд «Крымская весна». Гости смогут попробовать традиционные блюда разных районов крымского полуострова. Помимо этого, в состоится фестиваляь Koktebel Jazz Party, в котором примут участие российские джазовые исполнители и музыканты из Америки и Германии.

В воскресенье вечером в концертном зале Зарядья пройдет концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Праздничные мероприятия также пройдут на Площади революции, Никитском бульваре и Манежной площади. Выставки, проекты и исторические реконструкции, размещенные в этих локациях, будут посвящены морскому делу, а также блюдам местной кухни Крыма и Севастополя.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.