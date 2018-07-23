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В ярославской ИК-1 отстранили 17 сотрудников после видео с пытками заключенного

23 Июля 2018 в 08:51
В ярославской ИК-1 отстранили 17 сотрудников после видео с пытками заключенного

В ярославской исправительной колонии №1 отстранили от работы 17 сотрудников после публикации видео с избиением заключенного, сообщил ТАСС областной уполномоченный по правам человека в Сергей Бабуркин.

По словам омбудсмена, сотрудники ИК-1, отстраненные от исполнения обязанностей, являются местными жителями и находятся в Ярославле. Бабуркин добавил, что областная прокуратура проводит в колонии проверку и масштабный опрос осужденных.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключенного Евгения Макарова людьми в форме ФСИН. По данным издания, инцидент произошел 29 июня 2017 года.

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