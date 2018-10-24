В Японии заявили о готовности подписать мирный договор с Россией

Японский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор. В то же время, отметил премьер, последовательно выполняются договоренности, достигнутые в результате визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.
Тогда жившие когда-то на Курильских островах получили возможность посещать могилы предков.
RT отмечает, что в последнее время продвинулся также вопрос о проведении в этом регионе совместной хозяйственной деятельности.
Премьер Японии Синдзо Абэ пообещал открыть новую эру в отношениях с Россией.
Ранее стало известно, что в Японии набирают популярность «занятия по плачу». Однако, в беседе с НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил, что россиянам такие методы борьбы со стрессом не помогут.