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В Японии заявили о готовности подписать мирный договор с Россией

24 Октября 2018 в 09:37
В Японии заявили о готовности подписать мирный договор с Россией
Япония намерена заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса. Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

Японский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор. В то же время, отметил премьер, последовательно выполняются договоренности, достигнутые в результате визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

Тогда жившие когда-то на Курильских островах получили возможность посещать могилы предков.

RT отмечает, что в последнее время продвинулся также вопрос о проведении в этом регионе совместной хозяйственной деятельности.

Премьер Японии Синдзо Абэ пообещал открыть новую эру в отношениях с Россией.

Ранее стало известно, что в Японии набирают популярность «занятия по плачу». Однако, в беседе с НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил, что россиянам такие методы борьбы со стрессом не помогут.

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