В Японии запретят бить детей в воспитательных целях

Власти Японии намерены законодательно запретить любые телесные наказания детей в семье. Инициатива появилась после резонансного случая, когда 10-летняя Миа Курихара погибла после побоев отца за проступок, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал NHK.

Проект закона о запрете физических наказаний детей начнет действовать после того, как его одобрит парламент страны. Документ предполагает появление при детских консультациях по всей Японии юристов и врачей, которые призваны защитить малолетних от побоев в семье, отмечает «ФедералПресс».

Ранее соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова рассказала НСН об инициативе, которая поможет нейтрализовать закон о декриминализации домашних побоев в России и снизить их количество в стране.

