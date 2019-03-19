Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

В Японии запретят бить детей в воспитательных целях

19 Марта 2019 в 10:38
В Японии запретят бить детей в воспитательных целях

Власти Японии намерены законодательно запретить любые телесные наказания детей в семье. Инициатива появилась после резонансного случая, когда 10-летняя Миа Курихара погибла после побоев отца за проступок, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал NHK.

Проект закона о запрете физических наказаний детей начнет действовать после того, как его одобрит парламент страны. Документ предполагает появление при детских консультациях по всей Японии юристов и врачей, которые призваны защитить малолетних от побоев в семье, отмечает «ФедералПресс».

Ранее соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова рассказала НСН об инициативе, которая поможет нейтрализовать закон о декриминализации домашних побоев в России и снизить их количество в стране.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.