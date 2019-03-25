В Японии взорвалась американская военная база

На базе морской пехоты Соединенных Штатов Америки Кэмп-Дзукэран, расположенной на японском острове Окинава, произошел взрыв. Как сообщает информагентство Kyodo, ссылаясь на американскую военную полицию, его устроили диверсанты.

Уточняется, что неизвестные пробрались внутрь объекта, повредив часть его ограды, и взорвали газовый баллон, подложенный к зданию, пишут argumenti.ru.

«Свободная пресса» отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Между тем, RT напоминает, что ранее на острове Окинава жители города Наго устроили сидячую акцию протеста на дороге, ведущей к строящейся военной базе США.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония договорились засекретить ход переговоров о судьбе Южных Курил. Заявление на эту тему министра иностранных дел Японии Таро Коно прозвучало в ответ на требование оппозиции раскрыть детали переговорного процесса. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в интервью НСН обвинил японский МИД в подставе.