Востоковед обвинил японский МИД в подставе

Россия и Япония договорились засекретить ход переговоров о судьбе Южных Курил. Об этом заявил японским парламентариям министр иностранных дел страны Таро Коно.

Россия и Япония договорились засекретить ход переговоров о судьбе Южных Курил. Заявление на эту тему министра иностранных дел Японии Таро Коно прозвучало в ответ на требование оппозиции раскрыть детали переговорного процесса.

Своим заявлением японский министр подставил российских коллег, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Такая договоренность достигнута, видимо, чтобы не будоражить общественность, не вызывать домыслы. Правда, я первый раз слышу, что и Россия согласилась засекретить переговоры. Тем самым Коно ставит Россию, Лаврова, российских переговорщиков в трудное положение: со стороны общественности пойдут вопросы. «Раз согласились засекретить переговоры, значит, готовится какой-то вариант по передаче островов». Японцы в очередной раз подводят российскую сторону», - говорит он.

По мнению эксперта, власти России и Японии опасаются, что итогом переговоров станет вариант, который будет негативно встречен обществом двух стран.

«Опросы показывают, что большинство в обеих странах стоит на том, что не должно быть каких-то уступок. Принципиальная позиция японской стороны состоит в том, что четыре острова Южной Курильской гряды, которые называют «северными территориями», являются исконно японской территорией. И что они незаконно оккупированы - сначала Советским Союзом, теперь Россией. Парламент страны лет десять назад принял специальный закон, который это все утвердил. Но в последнее время премьер-министры, министры иностранных дел Японии стараются не употреблять эти слова, чтобы, как они утверждают, не ставить в трудное положение Россию. Но на запросы парламентариев и журналистов заявляют, что принципиальная позиция Токио осталась прежней», - напоминает собеседник НСН.

Он указывает, что достигнутая в ноябре прошлого года Путиным и Абэ договоренность положить в основу решения проблемы подписания мирного договора декларацию 1956 года вызывает в Японии большие подозрения, что Абэ готов отказаться от двух больших островов – Кунашира и Итурупа, которые не записаны в этой декларации.

«В ней зафиксированы только Шикотан и острова Хабомаи, которые могут быть переданы после подписания мирного договора. Лично я сомневаюсь, что Абэ готов на это пойти. А в России тоже есть опасение, что при всей риторике наших официальных лиц – Пескова, Лаврова, Иванова - о том, что никакой передачи островов не будет, на самом деле она готовится в той или иной форме», - заключил Кистанов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Она предусматривает передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи после подписания договора.