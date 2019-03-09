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В Японии более 80 человек пострадали при столкновении парома с китом

9 Марта 2019 в 15:24
В Японии более 80 человек пострадали при столкновении парома с китом

Как минимум 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море. На высокой скорости судно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате большинство из 120 пассажиров парома получили травмы разной степени тяжести, само судно также было серьезно повреждено.

Накануне сообщалось о крушении военного самолета в Индии. Истребитель МиГ-21 разбился в ходе планового полета на северо-западе страны. По информации из Минобороны Индии, крушение могло произойти из-за столкновения с птицей. Инцидент произошел в ходе учебного полета. Вооружений на борту самолета не было. Пилот успел успешно катапультироваться.

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