В Индии произошло крушение самолета МиГ-21

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Истребитель МиГ-21, который принадлежит ВВС Индии, разбился в ходе планового полета на северо-западе страны, около города Биканер в штате Раджастхан. Об этом сообщило агентство Times of India.

По данным журналистов, пилоту удалось катапультироваться.

Причины авиакатастрофы устанавливаются. По предварительной информации из Минобороны Индии, крушение могло произойти из-за столкновения с птицей.

Ранее в Минобороны Индии заявляли, что 4 марта военнослужащие Пакистана и Индии обстреляли позиции друг друга в спорном регионе Кашмир. По информации индийской стороны, 27 февраля Пакистан сбил индийский Миг-21, а ВВС Индии – пакистанский истребитель F-16. Пакистан утверждает, что уничтожил два самолета Индии, а его истребитель не пострадал. 28 февраля Исламабад обстрелял населенные пункты на индийской границе.