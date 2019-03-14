В WhatsApp появится поиск по изображениям

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp смогут проверять картинки на подлинность. Как полагают разработчики, это поможет в борьбе с дезинформацией. Разработчики тестируют новую функцию, которая будет использовать поиск по картинкам Google. Мессенджер будет показывать аналогичные и похожие изображения. Разработчики уверены, что такая функция может помочь в борьбе с дезинформацией. Функция пока недоступна и неизвестно, когда она появится.

Ранее сообщалось, что Facebook намерен ввести сквозное шифрование личных сообщений пользователей на всех своих платформах. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, что, отработав технологию шифрования в WhatsApp, Facebook внедрит её у себя.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что в мессенджер внедрят новый алгоритм отображения статусов — они будут сортироваться по релевантности, а не в хронологическом порядке, как ранее.