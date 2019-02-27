В WhatsApp появилось новое ограничение для приглашения в чаты

В WhatsApp появится функция, которая позволит пользователю регламентировать его добавление в групповые чаты.

Разработчики мессенджера пояснили, что добавят опцию: разрешить добавлять в чаты кому угодно, только пользователям из списка контактов или вообще никому.

Как пишет Ura.ru, пользователю будет приходить специальное уведомление о приглашении его в чат, которое можно будет принять или отклонить.

Добавим, новая функция уже добавлена в тестовой версии WhatsApp. В ближайшее время она появится в обновленной версии приложения.