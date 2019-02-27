В WhatsApp появилось новое ограничение для приглашения в чаты

Разработчики мессенджера пояснили, что добавят опцию: разрешить добавлять в чаты кому угодно, только пользователям из списка контактов или вообще никому.
Как пишет Ura.ru, пользователю будет приходить специальное уведомление о приглашении его в чат, которое можно будет принять или отклонить.
Добавим, новая функция уже добавлена в тестовой версии WhatsApp. В ближайшее время она появится в обновленной версии приложения.
Правительство утвердило новые правила проверки пользователей мессенджеров, согласно которым сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации. Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал НСН, почему требование не будет выполняться.