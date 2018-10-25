В Волоколамском районе выбрали нового главу

Главой Волоколамского района избрали Михаила Сылку, который ранее занимал пост замминистра экологии Московской области. Его кандидатуру поддержали 11 из 15 местных депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона, сообщает телеканал « 360 ».

По словам Михаила Сылки, его главной задачей на новом посту станет возвращение доверия к власти. Более того, он планирует реализовывать программы, в которых помогает руководство Подмосковья.

«Потенциал района огромный, потому что региональная власть в лице губернатора Андрея Воробьева очень здорово помогает Волоколамскому району реализовывать программы, нам просто нужно это сделать. Это большая ответственность, кредит доверия региональной власти и депутатов», - отметил Сылка.

Стоит отметить, что инаугурация нового главы района пройдёт 25 октября.

Напомним, ранее стало известно, что новым министром здравоохранения Подмосковья стал Дмитрий Матвеев, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ».

Отставки и назначения происходят по всей России на разных уровнях. Например, 25 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Забайкальского Края Александра Осипова. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН посчитал такой шаг логичным.