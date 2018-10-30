В Волгоградской области в ДТП погибли 2 человека

Два человека погибли и один получил ранения сегодня в ДТП на 208 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в Николаевском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

По информации пресс-службы Главного управления МВД России региону, 55-летний житель Кировской области, управляя автомобилем «ГАЗ-28180А», совершил опрокидывание автомашины на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ-3302» под управлением 56-летнего жителя Нижегородской области.

Водитель автомашины «ГАЗ-28180А» и его 62-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Как ранее сообщала НСН, композитор Владимир Бородин погиб в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 28 октября, когда музыкант поехал в Солнечногорск с сыном и невесткой. В их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир умер в реанимации, не приходя в сознание. Ему было 52 года.