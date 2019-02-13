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В Великобритании решили узнать источник происхождения средств богатых россиян

13 Февраля 2019 в 15:57
В Великобритании решили узнать источник происхождения средств богатых россиян

Британские власти решили узнать источник происхождения средств богатых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью. Агентство намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство у властей вызывает сомнения. 

Причем значительная часть этого списка — наши сограждане. Сейчас идет сбор информации, подозреваемых в нечестном богатстве просят объяснить его происхождение.

В Лондоне поясняют, что «быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала».

Если разумного и фактически подтверждённого пояснения не последует, то на счета и имущество будет наложен арест. Речь идет про все типы активов стоимостью дороже 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее экс-генпрокурор России Валентин Степанков рассказал НСН, как сделать конфискацию вновь выгодной для государства.

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