Экс-генпрокурор рассказал, как сделать конфискацию вновь выгодной для государства

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Валентин Степанков объяснил НСН, почему конфискацию нельзя отменить как меру наказания, несмотря на убыточность процесса её реализации.

Доходы от реализации конфискованного имущества составили меньшую сумму, чем расходы на его хранение. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты, оказавшемся в распоряжении РБК. Аудиторы утверждают, что эффективно распоряжаться конфискованным имуществом мешают устаревшие нормативные документы, регламентирующие его оценку, хранение, утилизацию, реализацию на торгах и другие процессы.

Навести порядок в документации призвал ответственные органы в эфире НСН первый генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков, подчеркнув при этом он подчеркнул, что ставить вопрос об отмене этой меры наказания было бы ошибкой.

«Порядок с реализацией конфиската надо, конечно, наводить, этот вопрос стал актуальным. Но конфискация, как форма дополнительного наказания достаточно эффективна. Для таких преступников это удар, поскольку целью любого корыстного преступления является незаконное обогащение. И когда человека лишают накопленных неправедным путём богатств, для него это часто бывает не менее серьёзно, чем основное наказание. Ни в коем случае не надо менять акценты в общественном мнении — что, поскольку хранить всё это невыгодно, что всё это за копейки продаётся, давайте отменим. Это не та тема, которую надо бросать против конфискации, как меры наказания. Поэтому пусть разрабатывают нормативные акты. Скорее всего, там речь идёт о подзаконных актах, о ведомственных инструкциях. Их надо немедленно реанимировать, освежить и сделать актуальными, и заниматься реализацией конфиската», — заявил Степанков.

Отдельная проблема, по данным Счётной палаты, возникает при утилизации конфиската. На неё идёт почти 99% всего имущества, и лишь 1% идёт на реализацию. При этом нормативных определений этих процедур нет, и часто утилизация заменяется переработкой. Более того, этот процесс не контролируется, из-за чего возникает риск нелегального использования конфискованного имущества. Результаты своей проверки Счётная палата направила в ФСБ, Генпрокуратуру, Госдуму и Совет Федерации. Отдельные представления направлены в Росимущество и его нескольким территориальным управлениям.