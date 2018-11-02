В Уфе обыскали дома и кабинеты полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании

В Уфе прошли обыски в домах и на рабочих местах полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя. Накануне все трое полицейских были уволены из органов МВД, сообщает РЕН ТВ. Сегодня им будет избрана мера пресечения.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. В изнасиловании девушка обвинила 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, его коллегу из Кармаскалинского района и начальника отдела по вопросам миграции.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 30 октября в офисе отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. По версии следствия, трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу Как сообщили местные СМИ, мужчины распивали в тот вечер алкоголь.

Между тем, супруга из подозреваемых заявила, что у ее мужа есть алиби – в ночь группового изнасилования он был дома и спал с ней в кровати, передает Ura.ru.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.





