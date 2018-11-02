Пятница
02 ноября
USD 65.65
EUR 74.58
Горячие новости

В Уфе обыскали дома и кабинеты полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании

2 Ноября 2018 в 10:10
В Уфе обыскали дома и кабинеты полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании

В Уфе прошли обыски в домах и на рабочих местах полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя. Накануне все трое полицейских были уволены из органов МВД, сообщает РЕН ТВ. Сегодня им будет избрана мера пресечения.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. В изнасиловании девушка обвинила 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, его коллегу из Кармаскалинского района и начальника отдела по вопросам миграции.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 30 октября в офисе отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. По версии следствия, трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу Как сообщили местные СМИ, мужчины распивали в тот вечер алкоголь.

Между тем, супруга из подозреваемых заявила, что у ее мужа есть алиби – в ночь группового изнасилования он был дома и спал с ней в кровати, передает Ura.ru.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.