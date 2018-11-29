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В тюрьме США умер ожидавший высылки на родину россиянин

29 Ноября 2018 в 09:24
В тюрьме США умер ожидавший высылки на родину россиянин

В американской тюрьме умер российский гражданин М. Д. Амар, ожидавший депортации на родину. Об этом российское посольство сообщило в Facebook.

Дипломаты уточнили, что россиянин находился в заключении в Northwest Detention Center, отмечает RT. Причины и обстоятельства кончины россиянина выясняются.

Как пишет Утро.ру, Амара должны были выслать обратно в Россию из-за нарушения миграционного закона. В качестве протеста против решения суда о депортации Амар в августе 2018 года объявил голодовку, но затем прекратил ее в октябре, сообщала ранее газета The Washington Post. Высылка россиянина была запланирована на ноябрь.

Ранее комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с СПЧ при президенте России. Об этом сообщил его глава Михаил Федотов. Он предложил взаимопомощь в части решения проблем американских граждан в России в ответ на аналогичные действия с американской стороны. Федотов привел в пример Марию Бутину, признанную в США агентом иностранного правительства и заключенную в тюрьму. По его словам, пришел отрицательный ответ, в нем было указано, что они не работают с правительственными организациями.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал НСН о попытках российских правозащитников наладить контакт с коллегами из США.

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