В СПЧ пожаловались на нежелание США сотрудничать с правозащитниками

Член президентского Совета по правам человека в эфире НСН сообщил, что в Америке не готовы к гуманитарным контактам.

Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с СПЧ при президенте России, сообщил его глава Михаил Федотов. Он предложил взаимопомощь в части решения проблем американских граждан в России в ответ на аналогичные действия с американской стороны. Федотов привел в пример Марию Бутину, признанную в США агентом иностранного правительства и заключенную в тюрьму. По его словам, пришел отрицательный ответ, в нем было указано, что они не работают с правительственными организациями.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал НСН о попытках российских правозащитников наладить контакт с коллегами из США.

«Понятие "права человека" находится в очень тесной зависимости от политики и того курса, который проводит Запад. В авангарде идет санкционная и жесткая политика с постоянными обвинениями и упреками в адрес России. А тема о правах человека идет своеобразным прицепным вагоном и часто используется для давления на Россию и для оправдания этой недружественной политики. Совет по правам человека был готов к сотрудничеству, насколько я знаю, председатель совета Федотов обращался в различные правозащитные структуры США с различными предложениями в Комиссию по правам человека и предложениями о сотрудничестве, но на это постоянно следует категорический отказ. Это еще раз подтверждает то, что политические круги США не готовы ни к экономическим, ни к гуманитарным правозащитным контактам с Российской Федерацией», - сообщил он.

Собеседник НСН предложил работать с теми, кто готов к этому сотрудничеству.

«Со стороны России есть попытки и желание сотрудничества, причем в Совете по правам человека есть достаточно критично и оппозиционно настроенные правозащитники, но, тем не менее, США демонстрирует свое нежелание к сотрудничеству. Однако я не считаю, что ситуация безнадежная, и в политических кругах США есть люди, которые симпатизируют России и которые недовольны сложившимся положением вещей. Если не получается работать с официальными правозащитными структурами в рамках Конгресса США, то надо работать именно с теми, кто готов к этому сотрудничеству – политиками, учеными, журналистами, общественными деятелями, в конце концов. Надо ставить те же самые общие вопросы, которые волнуют две стороны, проблема борьбы с терроризмом, борьба с коррупцией, вопросы защиты прав наших соотечественников, той же Бутиной, Бута, Ярошенко и ряда других. Вопросы, которые касаются наших дипломатов, мы помним эти позорные обыски в посольствах, проблема препятствованию канала RT в США и т.д. Такое сотрудничество надо продолжать», - сказал он.

Напомним, в июле в США задержали россиянку Марию Бутину, ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте, а также в работе иностранным агентом. По словам адвоката, Бутина не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, после чего перевели в тюрьму Александрии в окрестностях столицы. Суд отказался освободить ее на время разбирательства. Следующее заседание пройдет 13 ноября.