В Твери просят отменить концерт Егора Крида

Тверское управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрит жалобу жителей Твери в связи с запланированным проведением в городе концерта популярного исполнителя Егора Крида, сообщила пресс-служба УФАС.

Концерт назначен на 3 декабря. «Родительская общественность Твери», что «в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей».

Заявление жителей города будет рассмотрено управлением на предмет соответствия концерта Крида требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах, передает ТАСС.

24-летний Егор Крид (настоящее имя — Егор Николаевич Булаткин) — российский певец. В ночь с 20 на 21 июня 2018 года Тимати и Егор Крид провели в Москве на улице Большая Дмитровка несанкционированное многотысячное массовое мероприятие, устроив на крыше автомобиля концерт, заблокировав движение по улице. Данная акция была посвящена открытию салона красоты Тимати.

Ранее НСН сообщала, что в регионах отменяют концерты рэпера Хаски.



