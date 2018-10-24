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В Туапсинском районе в результате паводка есть жертвы

24 Октября 2018 в 20:48
В Туапсинском районе в результате паводка есть жертвы

Женщина погибла в результате паводка на территории станицы Кривеньковская Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Следственного управления Следкома по краю.

24 октября за шесть часов на территории района выпало 116 мм осадков. В зоне затопления в среду оказались более 22 тысяч домов с населением более 72 тысяч человек и 46 социально-значимых объектов. Из зоны подтопления эвакуированы более 160 человек.

Ранее НСН сообщала, что паводок в Чите, вызванный обильными дождями, привел к обрушению автомобильного моста. Как сообщили в Министерстве территориального развития, обвалились два пролета и русловая опора. Как было видно на видеокадрах, полотно моста сначала прогибается вниз между опорами, а затем обваливается в реку.

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