В Чите из-за паводка обрушился автомобильный мост. Видео

Паводок в Чите, вызванный обильными дождями, привел к обрушению автомобильного моста. Как сообщили в Министерстве территориального развития, обвалились два пролета и русловая опора.

Видео инцидента было опубликовано на канале YouTube очевидцами. На кадрах видно, как полотно моста сначала прогибается вниз между опорами, а затем обваливается в реку.

В момент обрушения от места провала назад сдает белый автомобиль. Водитель успел остановиться и чудом избежал трагедии, пишет RT.





Паводок в Забайкальском крае начался 8 июля. До этого в регионе шли сильные дожди. В итоге реки края вышли из берегов и затопили сотни домов, приусадебных участков, снесли несколько мостов, в том числе один железнодорожный.