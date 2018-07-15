Воскресенье
15 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

В Чите из-за паводка обрушился автомобильный мост. Видео

15 Июля 2018 в 13:22
В Чите из-за паводка обрушился автомобильный мост. Видео

Паводок в Чите, вызванный обильными дождями, привел к обрушению автомобильного моста. Как сообщили в Министерстве территориального развития, обвалились два пролета и русловая опора.

Видео инцидента было опубликовано на канале YouTube очевидцами. На кадрах видно, как полотно моста сначала прогибается вниз между опорами, а затем обваливается в реку.

В момент обрушения от места провала назад сдает белый автомобиль. Водитель успел остановиться и чудом избежал трагедии, пишет RT.


Паводок в Забайкальском крае начался 8 июля. До этого в регионе шли сильные дожди. В итоге реки края вышли из берегов и затопили сотни домов, приусадебных участков, снесли несколько мостов, в том числе один железнодорожный.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.