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В «топливных протестах» во Франции пострадали 400 человек

18 Ноября 2018 в 14:51
В «топливных протестах» во Франции пострадали 400 человек

Францию захлестнула волна протестов из-за роста цен на бензин. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в ходе акций протеста пострадали 409 человек.

Отмечается, что в результате столкновений 14 человек получили тяжелые ранения, один протестующий погиб.

В стычках с демонстрантами пострадали 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.

Всего я протестных акциях против роста цен на топливо во Франции участвовали больше 287 тысяч человек. Правоохранителями были задержаны 282 человека, 157 из них заключили под стражу.

Напомним, с 1 января 2018 года литр бензина во Франции подорожает на 3 евроцента, а дизтоплова – на 6,5 евроцента. Решение властей вызвало недовольство жителей по всей стране. Протестное движение получило название «желтые жилеты», пишет РИА Новости.

Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН заявлял, что после падения цены на нефть продавать топливо на внутренний российский рынок стало выгоднее, чем экспортировать его. По словам эксперта, сегодня стоимость бензина в России выше, чем в Европе.

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