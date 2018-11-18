Аналитик: Цены на бензин внутри РФ выше европейских

РИА Новости

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что после падения цены на нефть продавать топливо на внутренний рынок стало выгоднее, чем экспортировать его.

Ситуация с ценами на бензин в России находится на полном контроле у правительства, которое в любой момент готово вмешаться, если при реализации программы заморозки стоимости топлива возникнут проблемы. Так прокомментировал положение дел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков. Он добавил, что недовольство независимых АЗС текущим положением дел, а также нежелание нефтяников отпускать топливо по сниженной цене в Кремле считают «рабочими моментами».

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН подтвердил, что на данный момент ситуация с ценами на бензин действительно стабилизировалась, но на «очень короткий промежуток времени».

«Помимо принятых правительством мер, стабилизации способствует внешняя конъюнктура рынка, а именно снижение цен на нефть и, как следствие, сокращение рентабельности поставок на внешние рынки. Другими словами, уже несколько недель внутренние цены на бензин являются выше европейских, поэтому отгружать топливо на внутренний рынок выгоднее, чем везти его на экспорт», - заявил собеседник агентства.

Однако ожидать снижения цен на бензин в розницу вряд ли стоит. Гордеев пояснил, что операторы АЗС понесли убытки за прошедшие периоды и сейчас стараются восстановить маржинальность продаж.

«Несмотря на заморозку цен, налоговая нагрузка на компании будет увеличена. Компании, в свою очередь, будут перекладывать ее на потребителей - постепенно закладывая в цену», - отметил аналитик.

Эксперт также не исключает, что соглашение с нефтяниками до марта месяца будет пересмотрено.

«Есть высокая вероятность этого. А если цены на нефть будут снова увеличиваться, это добавит нестабильности ситуации. Рентабельность возрастет и нефтяные компании снова начнут заявлять об упущенной выгоде, потому что основным фактором дестабилизации ситуации остается высокая фискальная нагрузка. По оценке ФАС, доля налога в литре бензина составляет 65%. Это относительно высокий показатель», - заключил Андрей Гордеев.

31 октября по итогам совещания в правительстве нефтяные компании договорились подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Суть его в том, что правительство устанавливает предельные цены для каждого региона, а также гарантирует нефтяникам иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.