В Тель-Авиве Сергея Лазарева ждет чертова дюжина

Российский певец Сергей Лазарев сообщил на своей странице в Instagram, под каким номером выступит во втором полуфинале на международном песенном конкурсе «Евровидение» 2019 года в Тель-Авиве, сообщает RT

«Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве!» — написал певец.

Ранее НСН рассказал, что Сергей Лазарев презентовал композицию Scream («Крик»), с которой намерен бороться за победу. Однако продюсер Пригожин отметил, что песня эта хоть и сильная, но не хит, и это может помешать российскому представителю взять первое место.

«Артист Сережа хороший, песня у него крепкая, мощная, но это не хит. Может быть, это будет просто единственной причиной, которая повлияет. С другой стороной, из-за того, что она не консервативная, как обычно это бывает, может быть, он как-то выстрелит», — допустил собеседник НСН.



