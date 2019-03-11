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Музыка

Хорошая, но не хит. Пригожин о песне Лазарева для «Евровидения»

11 Марта 2019 в 12:05
Хорошая, но не хит. Пригожин о песне Лазарева для «Евровидения»
Продюсер Иосиф Пригожин допустил в интервью НСН победу Лазарева за счет неконсервативной песни.

Сергей Лазарев, представляющий Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, потерял лидерство в рейтинге букмекеров. Согласно данным профильного сайта eurovisionworld.com, наиболее вероятным претендентом на победу теперь считается представитель Нидерландов Дункан Лоренс. По расчетам букмекеров, его шансы на победу составляют 20 процентов. Российский певец тем временем опустился на вторую строчку с 13 процентами шансов на победу.

Как отметил в интервью НСН продюсер Иосиф Пригожин, букмекеры зачастую оказываются правы, но в то же время, не раз промахивались с победителем.

«Думаю, не надо гадать на кофейной гуще. Фавориты могут быть сегодня одни, завтра другие, но, как правило, часто бывает, что букмекеры угадывают по поводу всех исполнителей. Но если честно, то никто не ставил на израильтян, а они выиграли. Никто не ставил на финнов, а они выиграли. Поэтому трудно сказать, куда палец голосующих двинется», — сказал он.

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При этом продюсер отметил, что песня, с которой Сергей Лазарев планирует выступить на международном конкурсе, хоть и сильная, но не хит, и это может помешать российскому представителю взять первое место.

«Артист Сережа хороший, песня у него крепкая, мощная, но это не хит. Может быть, это будет просто единственной причиной, которая повлияет. С другой стороной, из-за того, что она не консервативная, как обычно это бывает, может быть, он как-то выстрелит», — допустил собеседник НСН.

Напомним, что Сергей Лазарев презентовал композицию Scream («Крик»), с которой намерен бороться за победу на «Евровидении», 9 марта. Количество просмотров сопутствующего клипа на YouTube уже превысило 2,5 миллиона.
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