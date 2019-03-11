Хорошая, но не хит. Пригожин о песне Лазарева для «Евровидения»

Продюсер Иосиф Пригожин допустил в интервью НСН победу Лазарева за счет неконсервативной песни.

Сергей Лазарев, представляющий Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, потерял лидерство в рейтинге букмекеров. Согласно данным профильного сайта eurovisionworld.com, наиболее вероятным претендентом на победу теперь считается представитель Нидерландов Дункан Лоренс. По расчетам букмекеров, его шансы на победу составляют 20 процентов. Российский певец тем временем опустился на вторую строчку с 13 процентами шансов на победу.

Как отметил в интервью НСН продюсер Иосиф Пригожин, букмекеры зачастую оказываются правы, но в то же время, не раз промахивались с победителем.

«Думаю, не надо гадать на кофейной гуще. Фавориты могут быть сегодня одни, завтра другие, но, как правило, часто бывает, что букмекеры угадывают по поводу всех исполнителей. Но если честно, то никто не ставил на израильтян, а они выиграли. Никто не ставил на финнов, а они выиграли. Поэтому трудно сказать, куда палец голосующих двинется», — сказал он.