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В Татарстане раскрыта банда террористов

30 Октября 2018 в 11:29
В Татарстане раскрыта банда террористов

В Набережных Челнах раскрыта террористическая ячейка, связанная с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об успешной антитеррористической операции сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

В результате были задержаны 18 человек. Один из них был пойман с поличным во время изъятия оружия из схрона, пишет «Газета.ру».

В разных помещениях также были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы и атрибутика ИГ.

Лидер джихадистского сообщества ранее был уже судим за пропаганду ИГ, отмечает RT.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСНпризвал усилить безопасность религиозных зданий после трагедии в Питтсбурге, где неизвестный расстрелял посетителей синагоги.
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