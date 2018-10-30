В Татарстане раскрыта банда террористов

В Набережных Челнах раскрыта террористическая ячейка, связанная с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об успешной антитеррористической операции сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

В результате были задержаны 18 человек. Один из них был пойман с поличным во время изъятия оружия из схрона, пишет «Газета.ру».

В разных помещениях также были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы и атрибутика ИГ.

Лидер джихадистского сообщества ранее был уже судим за пропаганду ИГ, отмечает RT.