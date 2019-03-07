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В танках «Армата» появилось отхожее место

7 Марта 2019 в 13:54
В танках «Армата» появилось отхожее место

Танки, созданные на платформе «Армата», оборудуют туалетами. Об этом ТАСС рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

По его словам, служба танкистов предполагает длительное нахождение внутри машины. В связи с этим главная сложность до сих пор была связана с невозможностью справлять естественные нужды, отмечает «Свободная пресса». В новом танке таких проблем уже не будет, однако, пока конструкторам удалось решить эту задачу только на танках платформы «Армата».

Ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин опроверг утверждение издания «Военное обозрение» о том, что танк Т-14 «Армата» пора списывать в музейные экспонаты.

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