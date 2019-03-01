В Госдуме отказались считать «Армату» музейным экспонатом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что называть танк Т-14 «Армата» музейным экспонатом совершенно точно нельзя.

Российский танк Т-14 «Армата» уже давно мог стать музейным экспонатом, если бы не «раздутая вокруг него шумиха», пишет издание «Военное обозрение», отмечая, что у танка есть все шансы превратиться в памятник великой идее из-за своей дороговизны. Кроме того, подчеркивается в статье, массовый выпуск Т-14 может быть налажен только при крупном экспортном заказе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН опроверг эти утверждения, заявив, что дороговизна танка имеет свои причины.

«Все относительно. Да, действительно, танк «Армата» стоит более 300 миллионов рублей один экземпляр. При этом у него принципиально новейшая система, которая позволяет сохранить жизни личного состава. Он отличается тем, что у него необитаемая башня, которая полностью управляется экипажем через систему, находясь в нижней бронированной капсуле. В этой связи мы должны задаться вопросом, что нам важнее: жизнь личного состава или дороговизна танка», — рассказал Шерин.

По его словам, нельзя говорить о том, что Т-14 «Армата» является музейным экспонатом и несостоявшимся проектом. Александр Шерин уверен, что рано или поздно «Армату» поставят в серийное производство.

«Я считаю, что не следует так пренебрежительно к нему относиться! Виды вооружения, которые сегодня вводятся на боевое дежурство - высокоточное и не имеющее аналогов в мире - тоже когда-то были дорогостоящие проекты, разработки Советского Союза конца 80-ых годов. Всему свое время. Хорошо, что у нас есть наработки и разработки этого танка. Он будет дорабатываться, испытываться. Наступит время и он придет на вооружение, но это не значит, что этот танк навсегда нужно будет похоронить», — уверен первый зампред комитета ГД по обороне.

Собеседник НСН напомнил, что благодаря танку Т-72 и его модификациям, одной из которых как раз является «Армата», российское танкостроение занимает лидирующие позиции в мире.

«Если сегодня государство считает каждую копейку и не рассматривает вариант выпуска этого танка в серийное производство, то это только потому, что нет пока смысла класть на плечи налогоплательщиков такую нагрузку. А танк замечательный, хороший. Его время наступит, и он будет выпущен в том объеме, которое необходимо для нашего государства»,— заключил Шерин.